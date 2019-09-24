Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM Том Хиддлстон в интервью журналистам рассказал, что однажды Крис Хемсворт ударил его по-настоящему на съемках самой первой части «Мстителей». Об этом 23 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Когда снималась сцена драки между Локи и Тором, на Хиддлстоне был надет шлем с рогами весом около 14 кг. Из-за него у Хемсфорта не получалось нанести хороший «чмокающий» удар. В итоге Хиддлстон сказал партнеру, что тот должен ударить его прямо в лицо.

«Это была ужасная идея, я рухнул как каменный», — сказал Хиддлстон, добавив, что если бы такие дубли снимались каждый съемочный день, то он не уверен в том, что смог бы выдержать это.

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Ранее стало известно, что Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер в будущем фильме «Тор 4: Любовь и Гром». Она исполнит роль Могучего Тора — женскую версию Бога Грома из комиксов.

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