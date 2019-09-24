Уфа, , 12:31 — REGNUM II Всероссийский съезд директоров клубных учреждений пройдет в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

В этом году на съезд, который пройдет в Уфе с 27 по 30 сентября, съедутся около 200 директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений со всей России.

По словам чиновников, в рамках мероприятия будут подведены итоги Всероссийского проекта «Культура малой Родины», который реализовывался в 2018—2019 годах.

Кроме этого, специалисты проведут презентации успешных практик клубной деятельности.

Отмечается, что на съезде состоится презентация VI Всемирной Фольклориады CIOFF®, которая пройдет в Башкирии летом следующего года. По словам чиновников, участие в ней уже подтвердили 74 страны мира.

Напомним, что на сегодняшний день в Башкирии работает 2023 культурно-досугового учреждения.

В первом Всероссийском съезде директоров клубных учреждений, который состоялся в Москве в ноябре 2018 года, приняли участие более 260 работников культуры из 78 субъектов Российской Федерации.