Москва, , 12:07 — REGNUM Фёдор Бондарчук лично представит свой новый фильм «Вторжение» на фестивале Comic Con Russia 2019. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия 24 сентября 2019 года.

Вместе с режиссёром презентацию фильма также проведут исполнители главных ролей: Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. Они расскажут о съёмках картины, поделятся деталями сюжета и проведут автограф-сессию для всех желающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появился второй трейлер фильма «Вторжение», премьера которого состоится 1 января 2020 года. По сюжету картины, жителям Москвы предстоит сразиться с инопланетной расой.

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