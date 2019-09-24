Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Телеканал CBS начал съемки продолжения культового шой — «Крутой Уокер», сообщает портал Deadline.

Роль рейнджера исполнит Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное» — это станет первой крупной работой для актера.

По словам создателей, новый «Уокер» — не сиквел, а перезапуск популярного сериала. Оригинальный «Крутой Уокер» шел на CBS с 1993 по 2001 год. В 2005 году вышло полнометражное лента «Испытание огнем».

По сюжету Уокер — техасский рейнджер, он остался один с двумя детьми после смерти его жены. После нескольких лет работы под прикрытием, он возвращается в родной город и продолжает борьбу с преступностью.