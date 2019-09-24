Лондон, , 11:39 — REGNUM Выставка-продажа «Ленин Энди Уорхола» начнет работу 26 сентября на площади Беркли в Лондоне, сообщила пресс-службе аукционного дома Phillips.

Будут представлены девять работ на бумаге и на холсте из архивов галереи Клюзера. Именно издатель и галерист Уорхола Бернд Клюзер в 1986 году вдохновил его на создание серии, в которую входят «Черный Ленин», «Красный Ленин» и изображения других цветов.

Серия «Ленин», выполненная в технике шелкографии, является одной из последних работ художника.

Энди Уорхол — основоположник поп-арта, изменивший представление об искусстве создания тиражных работ. Мировую известность ему принесли циклы произведений с изображением консервных банок супа Campbell, «Зеленые бутылки кока-колы», портреты Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера, Элвиса Пресли и других.