Пермь, , 11:22 — REGNUM Пермский академический хор «Млада» стал серебряным призером IV Балтийского Международного хорового конкурса в Юрмале, об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский хор «Млада» Павел Трубин

Мероприятие, проходившее с 20 по 22 сентября, приняло на своей площадки девять творческих коллективов из разных стран, в том числе из России, Латвии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Турции и Белоруссии.

Пермский коллектив также стал обладателем двух специальных призов — за лучшее исполнение обязательного произведения и за лучшее исполнение унисонного произведения.

«Для нас было огромной честью выступать на знаменитой сцене Латвии — в концерном зале «Дзинтари», который уже с конца XIX века является центром концертной жизни в Юрмале. Мы рады, что достойно представили Россию. Особенно ценным для нас стал Специальный приз за лучшее исполнение унисонного произведения, так как каждый коллектив исполнял традиционную народную песню своей страны. Во время церемонии награждения жюри подчеркнуло, что именно этот жанр является нашим настоящим богатством, поскольку объединяет физический и духовный мир, сохраняет традиции», — отметил один из артистов хора «Млада».

Напомним, Пермский хор «Млада» за свою 25-летнюю историю получил признание как в России, так и за рубежом. В репертуаре коллектива свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Бессменным руководителем хора является Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова.

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