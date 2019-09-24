Великий Новгород, , 09:36 — REGNUM Премьерный показ фильма «Вокзалы России» режиссёра Карины Мирзоян в рамках ХIII Всероссийского фестиваля «Вече» состоится сегодня, 24 сентября, на железнодорожном вокзале в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, показ будет организован прямо в зале ожидания.

Фильм «Вокзалы России» создан к 180-летию со дня основания российских железных дорог — крупнейшей в мире железнодорожной сети.

Как отметили организаторы, показ на вокзале вызвал высокий зрительский интерес — подобное состоится впервые.

Отметим, что в Великом Новгороде в настоящее время продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. К фестивалю успели обновить фасад здания.

Напомним, ХIIIВсероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» проводится в Новгородской области с 21 по 25 сентября. Фильмы конкурсной программы демонстрируются в 15 кинотеатрах региона, а в Великом Новгороде — на девяти городских площадках.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области. Президентом фестиваля является Народная артистка РФ, режиссёр Светлана Дружинина.

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