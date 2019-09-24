Москва, , 09:22 — REGNUM Новое шоу «Щас спою» стартует на «Первом канале» 6 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию телеканала.

Вести передачу будет звезда Comedy Club Гарик Мартиросян. Шоу предполагается, как комедийная копия музыкального «Голоса».

По сообщению пресс-службы телеканала, будущие участники проходили строгий отбор, главным критерием которого, было полное отсутствие голоса и слуха при непреодолимом желании выступать перед зрителями. Из 1200 желающих в передаче примут участие только 30.

Структура шоу такова, что в начале участник выступит без подготовки, а потом публике покажут номер, который отрабатывался месяц с педагогом.

Ведущий шоу Гарик Мартиросян назвал новый проект «уникальным телевизионным приколом». По его слова, он очень серьезно относится к музыке и не терпит издевательства над ней. Однако, шоу «Щас спою» — шоу о самых обычных людях, которых можно встретить в караоке или на вечеринке, где все по-доброму развлекаются и веселятся.