Москва, , 08:50 — REGNUM Группа «Гражданская оборона» даст четыре концерта в ноябре 2019, сообщается в официальном аккаунте группы во «ВКонтакте».

Это первые выступления коллектива после смерти лидера Егора Летова в 2008 году, в них примут участие все музыканты «Гражданской обороны».

«Впервые на сцене соберутся все участники вместе», — сообщили организаторы тура.

Выступления группы пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

«Гражданская оборона» — советская и российская группа, исполняющая панк-рок. Основана в ноябре 1984 года Егором Летовым и Константином Рябиновым, тур приурочен к 35-летию коллектива.