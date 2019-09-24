Село Аксаково, Оренбургская область, , 08:03 — REGNUM В Оренбургской области в селе Аксаково Бугурусланского района во время праздника «Аксаковская осень» поэтам и писателям вручили литературные премии. В 2019 году появилась новая номинация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

По данным ведомства, Союз Российских писателей добавил номинацию — «За верность художественному слову». Обладателем награды стал оренбургский сатирик Сергей Салдаев.

В номинации «Лучшее художественно-публицистическое произведение» областную литературную премию им. С.Т. Аксакова вручили автору книги «Хоспис» Елене Крюковой из Нижнего Новгорода, в номинации «Лучшее художественное произведение (Поэзия)» — Алексею Хальзунову (Оренбург) за книгу «Провинция», в номинации «Лучшее художественное произведение для детей и юношества» — литератору Юрию Мещанинову за книгу «Бела птица» (Оренбург).

Стоит отметить, праздник традиционно проходит в бывшем имении Аксаковых. В этом году торжества «Аксаковской осени» посвящены 275-летию Оренбургской губернии, 85-летию Оренбургской области и 228-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Гостями стали представители сферы культуры Оренбургской и Нижегородской областей, а также Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Татарии.

Межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье» проходит с 16 сентября по 1 октября в рамках нацпроекта «Культура».