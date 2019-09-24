Москва, , 08:04 — REGNUM В новых сериях «Простоквашино» появится новая героиня — Маргарита Егоровна, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

Маргариту Егоровну можно будет увидеть 24 сентября, в новой серии, которая выйдет на YouTube-канале киностудии. По сюжету, она является няней сестры Дяди Федора и приедет в «Простоквашино» по просьбе Мамы и Папы присматривать за Верой Павловной. Маргарита Егоровна — дама с характером, все предпочитает делать на свой лад. Это покорит сурового почтальона Печкина — создатели обещают нам романтическую линию. Говорить няня будет голосом народной артистки РФ Татьяны Васильевой.

Мультсериал «Возвращение в Простоквашино» был запущен весной 2018 года. Является продолжением серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино».