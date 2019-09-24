Самара, , 07:39 — REGNUM Областной конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Поволжья» пройдет в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Отборочный тур в рамках XXVI творческого сезона Международной Академии музыки и танца «Союз талантов России», который пройдет в Сочи в следующем году с 1 по 4 мая состоится в Самаре 10 ноября 2019 года в ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13).

Конкурс, в котором смогут принять участие ансамбли, артисты, музыкальные учреждения, творческие коллективы, студенты ВУЗов, определит победителей в номинациях: вокал, хореография и инструментальное исполнительство.

В рамках конкурса пройдут мастер-классы по вокалу и хореографии.

Завершится мероприятие гала-концертом с участием лауреатов и обладателей Гран-при.