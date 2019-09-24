Владивосток, , 04:33 — REGNUM На пленарном заседании во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению материально-технической базы объектов культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин поручил изменить закон для выдачи ипотеки молодым семьям ДФО под 2%

Поручение касается объектов культуры, расположенных в границах Дальневосточного федерального округа и включают музеи, театры, библиотеки. В поручении особое внимание обращено на объекты культуры, находящиеся в малых городах и сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил проработать вопрос предоставления молодым семьям, проживающим в ДФО, возможность получения ипотеки под 2%.