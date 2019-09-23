23 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

«Герберт Уэллс, хорошо знающий Черчилля, утверждает, что это не торгаш и даже не человек карьеры. Он всегда жил «как русский комиссар» (…), но на деньги ему наплевать»

Андрей Мартынов, , 21:15 — REGNUM



Джордж Оруэлл. Славно, славно мы резвились. М.: Издательство АСТ, 2019

Джордж Оруэлл. Славно, славно мы резвились. М.: Издательство АСТ, 2019

В настоящем сборнике Джордж Оруэлл (1903−1950) предстает перед отечественным читателем разными сторонами своего таланта. В книгу, в частности, вошли автобиографические эссе (в том числе, давшее название всему «изборнику» «Славно, славно мы резвились»), рецензии (на «Тропик рака» Генри Миллера, постановку шекспировской «Бури» в театре «Олд Вик», премьеру «Великого диктатора» Чарли Чаплина) и «Дневник военных лет» за май — декабрь 1940 г.

В «Славно, славно мы резвились» автор «Скотного двора» описывал свои детские переживания (сентябрь 1911 — декабрь 1916 гг.). В значительной степени этот текст объясняет причины последующего увлечения Оруэллом левыми политическими течениями. Напомним, что его кульминацией стало участие писателя в гражданской войне в Испании, описанное им в книге «Памяти Каталонии».

В эссе рассказывается, как ребенок попадает в закрытую школу Святого Киприана (Истборн), где его окружают дети из более состоятельных семейств, что не замедлило сказаться на отношении к Джорджу. Ситуация усугублялась, по словам Оруэлла, и довольно своеобразным способом преподавания, когда учащиеся обязаны были не столько понимать, сколько механически зазубривать информацию. Так что цитата из знаменитых «Песен невинности» Уильяма Блейка, выбранная в качестве заголовка мемуаристом, отдает в устах последнего черным юмором.

Отметим, что, несмотря на столь негативные характеристики школы, Оруэлл по ее окончании тем не менее поступил в Итон.

Из рецензий интересен отзыв писателя на «Мы» Евгения Замятина. Оруэлл назвал роман «прелюбопытным литературным явлением нашего брызжущего книгоиздательской энергией века». Он сравнивал «Мы» с «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли, который, по мнению Оруэлла, испытал влияние русского романиста. «В целом книга Замятина более актуальна, чем роман Хаксли», хотя сделана слабее, ее сюжет «рассыпается на эпизоды и слишком рыхл». Но, пусть «литература это не перворазрядная, однако все же явно незаурядная». Следует отметить, что Оруэлл читал «Мы» не в английском переводе, а по-французски, и, несмотря на критические замечания, очень хотел осуществить издание «Мы» в Великобритании, для чего через американского слависта Глеба Струве искал вдову Замятина, обладавшую на тот момент авторскими правами.

Касаясь дневника, надо сказать, что в нем имели место довольно критические оценки руководства страны:

«Герберт Уэллс, хорошо знающий Черчилля, утверждает, что это не торгаш и даже не человек карьеры. Он всегда жил «как русский комиссар» (…), но на деньги ему наплевать. (…). Черчилль обладает известной способностью закрывать глаза на факты, и у него есть слабость: он всегда станет на сторону близкого друга, что объясняет его нежелание избавляться от тех или иных людей».

Впрочем, делая подобные замечания, Оруэлл оставался патриотом, который «за Англию, если понадобится, в любой момент готов отдать жизнь». Как, впрочем, думается и не любимый писателем Черчилль.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».