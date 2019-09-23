Лос-Анджелес, США, , 19:49 — REGNUM Американский актёр и музыкант Сид Хэйг скончался в возрасте 80 лет. Об этом 23 сентября сообщила в Instagram его супруга Сьюзен Оберг.

Сид Хейг Gage Skidmore

По её словам, Хэйг умер в минувшую субботу, 21 сентября. Подробностей о причинах его смерти супруга не сообщила.

Сид Хэйг (настоящее имя Сидней Эдди Мосесян) родился в 1939 году в Калифорнии в армянской семье. Работал в кино с 60-х годов, снявшись более чем в 130 фильмах и сериалах.

Хэйг сыграл роли в таких кинолентах, как «Джеки Браун» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино, «THX 1138» Джорджа Лукаса, сериалах «Неприкасаемые» и «Звёздный путь». Вместе с тем наибольшую известность ему принесли роли в низкобюджетных хоррорах режиссёров Роба Зомби и Крэйга Залера.