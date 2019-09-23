Калининград, , 18:44 — REGNUM В одном из главных символов Калининградской области — Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде — пройдут масштабные работы по модернизации системы звукоусиления, звукозаписи и микрофонного парка, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 23 сентября.

Стоимость работ составит 29,6 млн рублей, а выполнит их московская фирма «АУРАПРО». Это компания стала победителем конкурса, и она же была единственным его участником. Все работы должны будут проведены до конца января 2020 года.

О выделении средств на этот проект ранее объявил губернатор области Антон Алиханов.