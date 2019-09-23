Калининград, , 18:42 — REGNUM В Калининградской области, как и в целом по всей России завтра, 24 сентября, откроются центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», сообщает пресс-служба регионального правительства. В российском эксклаве их будет открыто 11, а в целом по стране — 2049.

Первый день работы пройдёт в формате открытых дверей. Один из 11 региональных центров, в посёлке Михайлово, посетит областной министр образования Светлана Трусенева. По видеосвязи к присутствующим обратится заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева.

Центры создавались для преподавания технологии, физкультуры, ОБЖ, математики и информатики по новым методикам, а во внеурочное время будут превращаться в общественные общекультурные пространства.