Бербанк, США, , 17:51 — REGNUM В сети появился второй трейлер предстоящего мультфильма «Холодное сердце 2». Ролик вышел на YouTube-канале студии Walt Disney Animation 23 сентября.

В сиквеле «Холодного сердца» сёстры отправятся в путешествие, чтобы узнать секрет магической силы Эльзы. На пути им попадётся таинственный магический лес, опасные чудовища и разрушительное колдовство, угрожающее всему королевству.

Напомним, «Холодное сердце» — это один из самых популярных мультфильмов студии Walt Disney Animation. По сюжету, принцесса Анна отправляется в рискованное путешествие, чтобы вернуть домой свою сестру-волшебницу Эльзу.

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