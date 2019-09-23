Лос-Анджелес, США, , 16:14 — REGNUM Квентин Тарантино назвал дату выхода в китайский прокат своего фильма «Однажды в Голливуде». Об этом 23 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Поединок между Клиффом Бутом и Брюсом Ли Цитата из к/ф «Однажды в Голливуде». реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания, Китай

В кинотеатрах страны фильм начнут показывать 25 октября 2019 года. Таким образом, картина, уже собравшая в мировом прокате $344,6 млн, добавит китайские сборы к своей общей кассе. Издание отмечает, что «Однажды в Голливуде» станет первым фильмом Тарантино, который «достойно» покажут в Китае.

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В России фильм «Однажды в Голливуде» собрал около 1,19 млн рублей ($18,2 млн), его посмотрели 4,17 млн зрителей. В США касса картины составила $138 млн. При этом её производство обошлось в $90 млн.

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