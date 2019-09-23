Москва, , 17:09 — REGNUM В Московских залах Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки состоялось открытие юбилейной выставки Никиты Федосова. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал РОСИЗО.

Это самая масштабная ретроспектива Никиты Федосова за всю выставочную историю художника. Академия акварели обещала выпустить капитальный альбом, собравший изображения всех известных редакции произведений Федосова из российских и зарубежных собраний.

Куратор выставки Борис Шаров отметил: «Мы понимали, что нам выпало счастье и уникальный шанс: ответить на культурный запрос, давно витавший в воздухе, и взять на себя инициативу организации, по сути, всероссийской выставки, сделав ее с максимальным качеством и полнотой!».