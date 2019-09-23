Москва, , 16:12 — REGNUM С 26 по 29 сентября в Трехгорной мануфактуре пройдет крупнейший международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE. Над фестивалем работает команда Международной онлайн-академии живописи ARTLIFE при поддержке Правительства Москвы. Об этом сообщает сайт фестиваля.

В фестивале примут участие 38 художников из 16 стран мира. Посетителям предложат 20 лекций и 16 мастер-классов. Миссия фестиваля — показать, как классическая живопись изменяется с течением времени, принимая новые формы и отражая тенденции визуализации сегодняшнего дня.

На выставочной площадке Трехгорки будут представлены полотна мастеров современной классической живописи. В прошлом году ARTLIFE FEST посетили более 5000 человек. 700 гостей приняли участие в мастер-классах, 1650 человек прошли обучение онлайн. Лекции собрали свыше 1000 зрителей.