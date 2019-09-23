Москва, , 16:06 — REGNUM Медики назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной, информацию разместил Telegram-канал Mash 23 сентября.

По данным канала, такой вывод врачи сделали после трёхнедельного наблюдения за состоянием актрисы. Лечение будут осуществлять только медикаментами.

Сейчас Анастасия находится в стабильно тяжёлом состоянии в частной московской клинике. В учреждении постоянно присутствует директор Анастасии, мама и дочь Анна регулярно ее навещают. Петру Чернышову пришлось вернуться к работе, его связывают условия договора.

13 сентября в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль головного мозга 4 стадии, и она находится в критическом состоянии в реанимации московской клиники.

Ее состояние стремительно ухудшалось, медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы, чтобы было время подобрать верную терапию. Позже врачам удалось уменьшить отек мозга, артистку вывели из медикаментозного сна.