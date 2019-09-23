Исламабад, , 17:58 — REGNUM У англо-пакистанской писательницы Камилы Шамси отобрали литературную премию имени Нелли Закс. Об этом сообщает Al Jazeera.

В начале сентября Камила Шамси была названа лауреатом премии. Однако уже после этого жюри узнало, что Шамси поддерживает пропалестинское движение за бойкот Израиля. По мнению членов жюри премии, политическая позиция Шамси «противоречит целям и духу премии», поскольку Нелли Закс, в честь которой учреждена данная премия, была еврейкой.

В официальном заявлении комитета жюри, мотивирующем лишении Шамси премии, сообщается: «Несмотря на предварительные исследования, члены жюри не знали, что автор с 2014 года разделяет бойкот израильского правительства за его палестинскую политику». В ответ на заявление членов жюри писательница выступила с заявлением, в котором напомнила о планах Беньямина Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан и выразила глубокое сожаление, что у литератора можно отнять премию за то, что он реализует свою свободу совести и слова.