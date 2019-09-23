Лондон, , 17:01 — REGNUM Информационное издание The Guardian опубликовало на своем сайте рейтинг ста главных книг XXI века по версии редакции. Об этом сообщает The Guardian.

Первую строчку рейтинга занял роман «Волчий зал» Хилари Мантел, посвященный истории Томаса Кромвеля и двору Генриха VIII. Среди достоинств данной книги составители отмечают точность языка, богатство деталями, но особенно — тонкое понимание превратностей власти.

В первую десятку также вошли — «Галаад» Мэрилин Робинсон, «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич, «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро, «Аустерлиц» В. Г. Зебальда, «Янтарный телескоп» Филипа Пулмана, «Между миром и мной» Та-Нехиси Коутса, «Осень» Али Смит, «Облачный атлас» Дэвида Митчелла и «Половина желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи.

Среди вошедших в дальнейший список авторов особенно заметны такие авторы, как Юваль Ной Харари, Наоми Кляйн, Тома Пикетти, Зэди Смит, Колм Тойбин, Элена Ферранте, Хавьер Мариас, Стиг Ларссон. В число лучших также вошел графический роман «Персеполис» Маржан Сатрапи.