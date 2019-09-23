Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM В период с 21 сентября по 6 октября в Новом выставочном зале Государственного Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге проходит выставка современной детской литературы Скандинавии «Привет, это я!», которая познакомит читателей с произведениями финских, шведских, норвежских и датских авторов. Об этом сообщает Литературная газета.

Помимо посещения самой выставки, у гостей будет возможность познакомиться с авторами и взять у них автограф. Одной из важных частей выставки станет книжная полка, где расположатся произведения современных авторов Скандинавии и Финляндии. Эти книги будут доступны для свободного чтения в помещении Музея.

Параллельно выставке также организована широкая программа различных тематических мероприятий: гостей ждут встречи с авторами, лекции и мастер-классы. Выставка реализуется в рамках годового проекта «Детская культура чтения сегодня — потребности и вызовы. Примеры и лучшие практики Северных стран и России».