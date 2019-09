Лос-Анджелес, США, , 15:10 — REGNUM Фотография со съемочной площадки фильма «Черная вдова» дала фанатам надежду на то, что Наташа Романова могла выжить после событий в фильме «Мстители: Финал». Об этом 22 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Поклонники киновселенной Marvel обратили внимание, что на фото у главной героини волосы завязаны в хвост. Они вспомнили, что в каждом фильме Черная Вдова радикально меняла прически. Но создатели будущей картины почему-то решили выбрать именно ту, которую героиня носила в финальной картине «Саги Бесконечности».

Премьера фильма «Чёрная вдова» в России запланирована на 30 апреля 2020 года. Роль известной шпионки из комиксов Marvel в нём вновь исполнит актриса Скарлетт Йоханссон.

