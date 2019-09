Лос-Анджелес, США, , 14:57 — REGNUM Третья часть кинокомикса «Дэдпул» может получить возрастную категорию R (родителям рекомендуется хорошо подумать, прежде чем вести детей на сеанс). Об этом 22 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что согласно выложенной в сеть информации Уэйд Уилсон, возможно, стал единственным главным героем фильмов Fox, который пережил поглощение компании Disney без особых проблем. Скорее всего, новая сольная картина про Дэдпула получит рейтинг R, однако персонаж может появиться в других фильмах с рейтингом PJ-13 (фильмы, предназначенные для детей от 13 лет).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Дэдпул в исполнении Райана Рейнольдса может появиться в фильмах киновселенной Marvel уже в 2021 году. Возможно, фанаты увидят его в сцене после титров в какой-то ближайшей картине Marvel.

