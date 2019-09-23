Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Руководство американского телеканала The CW Television Network объявило о том, что к актерской команде финального сезона сериала «Сотня» присоединилась Элайна Хаффман, известная по «Звездные врата: Вселенная», «Сверхъестественное», «Морская полиция: Спец отдел», «Мошенники» и «Вернуться из мертвых». Сюжет постапокалиптической драмы разворачивается в недалеком будущем, где представители человеческой расы, укрывшиеся от последствий ядерной войны на орбитальной станции, вернулись на родную планету. Здесь героям пришлось столкнуться с множеством опасностей, от враждебного искусственного интеллекта до переживших катастрофу дикарей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Элиза Тейлор, сыгравшая в «Пиратские острова» и «Большая волна», Мари Авгеропулос, снявшаяся в «Сверхъестественное», «Грань», «Эврика» и «Живая мишень», Боб Морли, Генри Йен Кьюсик, получивший признание благодаря сериалам «Остаться в живых», «Менталист» и «Чисто английские убийства», Исайя Вашингтон, знакомый зрителям по «Анатомия страсти», «Убойный отдел» и «Голубая кровь», Пейдж Турко, известная по кинолентам «План игры», «Добровольцы» и «Преодоление», а также Рики Уитл, Ричард Хэрмон и Линдси Морган.

В качестве шоураннера выступил Джейсон Ротенберг. Команду исполнительных продюсеров возглавили Тим Сканлан, Джа Мэрчент и Лесли Морганштейн. Работу над сценарием курировали Касс Морган, Чармэйн Де Грейт и Хайди Коул МакАдамс. Режиссерами стали Дин Уайт, Эд Фрейман и Майрзи Алмас.