Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Руководство американского телеканала The CW Television Network объявило о завершении переговоров о съемках сериала «Архив». Сюжет фантастической драмы основан на одноименной книжной серии Виктории Шваб и вращается вокруг девушки, выросшей в семье охотников за призраками и готовящейся стать полноправной продолжательницей общего дела по праву старшей дочери. Однако, естественный ход событий нарушился смертью отца героини, сверхъестественные способности которого перешли к младшей из сестер. Теперь им придется работать вместе, чтобы отомстить и победить зло в этом мире.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Дженни Снайдер Урмен, подарившая миру такие сериалы как «Девочки Гилмор», «Зачарованные», «Доктор Эмили Оуэнс» и «Помадные джунгли».

Работу над сценарием возглавила Лиз Щюдло, знакомая телезрителям по картине «Девственница Джейн». Кроме того, руководство The CW Television Network объявило о намерении экранизовать еще один роман Виктории Шваб «Ключи от всех дверей».