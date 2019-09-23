Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что сериал «Блеск» продлен на четвертый сезон, который станет также последним. Сюжет комедии вращается вокруг безработной актрисы Рут, которая в отсутствие какой-либо альтернативы соглашается на съемки в шоу о женщинах-рестлерах. В процессе она обнаруживает себя окутанной роскошью, блеском и спандексом.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Элисон Бри, известная по сериалам «Безумцы», «Сообщество» и «Конь БоДжек», Бетти Гиллин, сыгравшая в «Собачья жизнь 2», «Грань», «Хорошая жена» и «Необычный детектив», Бритт Барон, снявшаяся в «Анатомия страсти», «Юная Лига справедливости» и «Люцифер», Сидель Ноэль, знакомая зрителям по «Все ненавидят Криса», «Стреал» и «Кости», а также Кейт Нэш, Бритни Янги Гэйл Ранкин.

Шоураннерами выступили Лиз Флэхай ви Карли Менш. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дженджи Коэн, Тара Херрманни Марк Берли.