Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что началась работа над сериалом «Плохи дела у монархии». Сюжет комедии вращается вокруг вымышленного, но очень напоминающего современное государство, королевства Андова. Размеренная жизнь двух принцесс близняшек идет под откос, когда внезапно обнаруживается незаконно рожденный отпрыск царствующего короля, который претендует на наследование престола.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, шоураннерами выступили Эми Рид, участвовавшая в создании сериала «Разговоры после», и лауреат премии «Золотой Глобус» Джим Парсонс, прославившийся благодаря картинам «Теория Большого Взрыва», «Эврика», «Обыкновенное сердце» и «Страна садов».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Тодд Спивак и Эрик Носроф, подарившие миру сериал «Детство Шелдона».