Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что Анна Элизабет, известная по фильму «Третий лишний 2», присоединилась к актерскому составу сериала «Маленькие прелести». Сюжет социальной драмы основан на одноименном романе Соны Чайрапорты и Доннели Клейтон и вращается вокруг школы профессионального балета, в котором переживают свои взлеты и падения юные дарования, оторванные от дома тягой к искусству.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерскую команду также вошли обладательница премии телеканала MTV Лоррен Холли, получившая известность благодаря кинолентам «Чего хотят женщины», «Тупой и еще тупее», «Сладкая парочка» и «Дракон: история Брюса Ли», Казимер Джоллетт, снявшаяся в «Полиция Чикаго» и «Реанимация», а также Даниэла Норман, Кили Джефферсон, Бреннан Клост, Майкл Розен, Дамон Жиллеспи, Баярдо Де Мургуйя, знакомый по сериалам «Агенты Щ.И.Т.» и «Морская полиция: Спецотдел», Бартон Коупертуайт и Тори Троубридж.

Шоураннером выступил Майкл МакЛеннан, подаривший миру картины «Близкие друзья», «Горячая точка» и «Быть Эрикой». Исполнительными продюсерами стали Киллиан Ван Ренсселаер, Джорданна Фрайберг, Дебора Хендерсон, Гарри Фледер и Кэрри Мадд.