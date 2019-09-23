Нью-Йорк, США, , 14:03 — REGNUM В сесть выложили первый тизер-трейлер предстоящего драматического фильма «Американский сын» компании Netflix. Ролик был опубликован 22 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

В основу картины легла известная бродвейская пьеса, сюжет которой рассказывает историю женщины по имени Кендра Эллис-Коннор (Керри Вашингтон), сын которой бесследно пропал.

Она пытается выяснить, что произошло с её ребенком, подозревая, что полиция не торопится искать его по причине того, что он является чернокожим. Фильм в том числе исследует проблему воспитания детей межрасовыми парами.

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Снял картину режиссер Кенни Леон («В моих мечтах»). Зрители знают Керри Вашингтон по её ролям в фильмах и сериалах «Скандал», «Джанго освобожденный», «Шалун» и «За мной последний танец».

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