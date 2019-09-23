Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM Поклонники сериала «Игра престолов» обсуждают в сети необычно эмоциональную встречу Кита Харрингтона и Софи Тёрнер на церемонии вручения премии «Эмми». Видео было опубликовано 23 сентября на Twitter-странице колумниста журнала The Hollywood Reporter Скотта Файнберга.

https://twitter.com/ScottFeinberg/status/1175925781966405632

Многие пользователи в комментариях написали, что развернувшаяся сцена чуть было не заставила их плакать. Некоторые из них отметили, что этот момент напомнил им сцену воссоединения Джона Сноу и Сансы Старк в «Игре престолов».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на церемонии вручения премии «Эмми» лучшим мини-сериалом 2019 года был назван «Чернобыль». Стоит отметить, что шоу «Дрянь» обошло «Игру престолов» по количеству главных наград.

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