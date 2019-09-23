Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании. Об этом 23 сентября сообщил портал The Verge.

Издание отмечает, что, скорее всего, опция режима ожидания не будет включена по умолчанию и владельцам консолей придется включать её самостоятельно. Президент и главный исполнительный директор Sony Джим Райан заявил, что согласно оценкам инженеров в случае приостановки игрового процесса консоль сможет потреблять всего 0,5 Вт.

Он отметил: если 1 млн пользователей включат эту функцию, это позволит сэкономить электроэнергию в объеме, эквивалентном среднему потреблению 1 тыс. домохозяйств в США.

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Ранее Microsoft и Sony подвергались критике по поводу того, что их игровые консоли потребляют слишком много энергии в режиме ожидания. Например, в 2014 году Совет по защите природных ресурсов США опубликовал отчет, в котором показал, что потребление PS4 в режиме ожидания достигает 8,5 Вт.

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