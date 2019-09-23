Берёзовский, Свердловская область, , 12:20 — REGNUM На Среднем Урале начал работать новый оздоровительно-досуговый комплекс в Берёзовском. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Новый комплекс с детскими и спортивными площадками открыт в лесопарковой зоне, на территории которого функционирует «тропа здоровья» с пятикилометровой велодорожкой — самой протяжённой в Свердловской области.

Отметим, что на работы по благоустройству Берёзовского лесопарка было выделено около 50 млн рублей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщил мэр Берёзовского Евгений Писцов, в 2020 году в лесопарке планируют высадить кустарники и новые деревья: ели, клёны, рябины и яблони.