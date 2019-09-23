Иваново, , 11:58 — REGNUM Названы победители фестиваля сериалов «Пилот», который прошел в городе Иваново. Об этом 23 сентября сообщила «Ивановская газета».

Главный приз конкурса достался шоу «Спи со мной» Владимира Ракши, который в свою очередь получил награду в номинации «Лучший режиссер». Наталья Меркулова и Алексей Чупов, работавшие над созданием шоу «Колл-центр» были названы лучшими сценаристами. Победителями в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» стали Евгения Брик и Александр Ильин.

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Фестиваль «Пилот» прошел в Иваново с 20 по 22 сентября, показы состоялись в кинотеатре «Лодзь». Должность председателя попечительского совета конкурса занял губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

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