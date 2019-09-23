Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Фильм «Аббатство Даунтон» на основе популярного сериала опередил в прокате США фантастическую картину «К звездам» и боевик «Рэмбо». Об этом 22 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В период с 20 по 22 сентября 2019 года картина собрала на домашнем кинорынке $7,59 млн (общая сумма сборов — $31 млн). Фильм «Рэмбо: последняя кровь» разместился на втором месте с показателем $4,89 млн ($19,01 млн).

Касса фантастической ленты «К звездам» с Брэдом Питтом за выходные собрала $4,69 млн ($19,2 млн). В топ-5 также вошли «Оно 2» ($4,67 млн; $179,16 млн) и «Стриптизёрши» ($4,56 млн; $62,55 млн).

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Мировая премьера фильма «Аббатство Даунтон» состоялась 12 сентября 2019 года в Венгрии. Снял картину режиссер Майкл Энглер. В российских кинотеатрах её начнут показывать 21 ноября 2019 года.

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