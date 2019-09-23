Тбилиси, , 11:30 — REGNUM В Тбилиси открывается международный театральный фестиваль, в рамках которого планируется представить более 40 спектаклей, сообщает 23 сентября издание «Новости Грузия».

На тбилисскую сцену выйдут коллективы из Великобритании, Германии, Литвы, Грузии, Швейцарии, Израиля, Италии, Испании, Греции, Украины и Белоруссии. Фестиваль пройдет с 23 сентября по 24 октября.

Отметим, Тбилисский международный театральный фестиваль впервые прошел в 2009 году по инициативе столичной администрации. Программа мероприятий направлена на популяризацию городской культуры.

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