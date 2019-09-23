Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Сильвестр Сталлоне выложил в сеть промо-видео фильма «Рэмбо: Последняя кровь», в котором показаны отзывы критиков на самую первую часть серии боевиков. Ролик был опубликован 22 сентября на его странице в Instagram.

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». реж. Адриан Грюнберг. 2019. США

https://www.instagram.com/p/B2scWLinP_y/

«Не можете вынести Рэмбо?», — с такой надписи начинается видео. Один из критиков говорит о том, что фильм «Рэмбо: Первая кровь» является «чрезвычайно жестоким», второй высказывается о нем, как о «довольно волнующем», а третий говорит о том, что кинематографисты США сделали то, что они обычно делают в подобных картинах. «Это не каждому по вкусу», — подытожили авторы видео.

По мнению автора статьи, таким образом Сильвестр Сталлоне ответил на критику по поводу того, что во франшизе «Рэмбо» присутствует чрезвычайно много насилия.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Рэмбо: Последняя кровь» занял четвертое место в рейтинге российского проката по итогам прошедших выходных (21−22 сентября 2019 года). Фильму удалось собрать 31,7 млн рублей.

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