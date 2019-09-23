Алапаевск, Свердловская область, , 10:47 — REGNUM В Алапаевском районе Свердловской области после ремонта открылись три Дома культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На ремонт учреждений культуры, которые начали работать в посёлке Заря, а также в сёлах Арамашево и Деево, было выделено пять с половиной миллионов рублей. Из них почти половина была выделена на капитальный ремонт ДК Армашево, здание которого построено в 1969 году.

Напомним, что мероприятия по ремонту проводились в рамках национального проекта «Культура», общий бюджет которого в Свердловской области с 2019 по 2024 год составляет 1,7 млрд рублей.