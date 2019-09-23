Уфа, , 10:13 — REGNUM XXIX Международный Аксаковский праздник пройдет в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Торжества пройдут 27−28 сентября.

27 сентября Уфимском командном речном училище и Аксаковской школе-гимназии №11 пройдут уроки мужества, а в Мемориальном доме музее С. Т. Аксакова состоится открытие выставки живописи «Отражение» члена Союза художников России Резяпа Вакилова.

В этот же день, в саду им. С. Т. Аксакова состоится праздник «Ожившие страницы любимых книг». Здесь будут работать детская, литературная, музыкальная, ремесленная, фольклорная и другие площадки.

Вечером 27 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет Торжественный Аксаковский вечер.

28 сентября праздничные мероприятия пройдут в районах республики.

Напомним, что русский писатель, общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября 1971 года в Уфе. Автор книг, среди которых мемуары, книги о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек.