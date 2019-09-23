Лос-Анджелес, США, , 09:27 — REGNUM Киностудия Disney начала масштабную кампанию по выдвижению фильма «Мстители: Финал» на «Оскар» в 2020 году, информация размещена на сайте DisneyStudiosAward.

Тони Старк

Пока неизвестны номинации, в каких будет выдвигаться фильм и его создатели. Роберт Дауни-младший является одним из самых вероятных претендентов за роль Тони Старка.

Джо Руссо, один из создателей «Мстителей», сказал в интервью американскому изданию, что Роберт Дауни-младший как никто достоин быть выдвинутым на главную кинопремию, так как его игра в фильме затронула огромные слои совершенно разной аудитории, которые буквально задыхались от восторга на сеансах в кинотеатрах.

Студией Дисней был запущен специальный сайт, на котором помимо «Mcтитeли: Финaл», размещены: «Aладдин», «Kороль Лeв», «Истоpия игрyшек 4» и «Xолодное ceрдцe 2» — их также планируется выдвинуть на «Оскар» — и даты, в которые фильмы будут демонстрироваться членам Киноакадемии.

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Списки номинантов опубликуют 13 января.