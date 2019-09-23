Казань, , 09:18 — REGNUM Более 18 млн рублей планируется потратить на организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910−1940-х годов в собрании Эрмитажа» в Казани. Средства на оплату мероприятия задействуют в том числе и из бюджета Татарии. Аукцион пройдёт 3 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организатор торгов — ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль». Услуга должна быть оказана с момента заключения договора по 23 июня 2020 года. Начальная цена лота — 18 688 135 рублей, финансировать услугу будут средствами бюджета республики и внебюджетными средствами госучреждения.

Выставка пройдёт в рамках соглашения между организатором и ФГУК «Государственный Эрмитаж», заключённым 6 августа 2019 года. Исполнитель должен будет разработать дизайн — проект концепции выставочного проекта, монтаж и художественное оформление выставки, выполнить оснащение, подготовить упаковку, доставить экспонаты, а также застраховать их.

Предполагается, что на выставке будет 273 экспоната, в числе которых — работы Матисса, Пикассо, Шагала, скульптурные композиции Эрте, а также платье-«чарльстон» 1925 года, различные наряды этого же времени, аксессуары и многое другое.

Напомним, в феврале 2019 года участие Татарии в международной выставке инноваций, что ежегодно проходит в Германии, оценили в свыше 12,3 млн рублей.

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