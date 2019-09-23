Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM В соцсети Twitter набирает популярность ролик, в котором актриса Дженннифер Гарнер показала, как с помощью конструктора LEGO она собрала «съемочную площадку» сериала «Друзья».

https://www.instagram.com/p/B2p4kGUjDpq/

Таким образом она решила отпраздновать 25-летие шоу и показать подписчикам, что она является его большим поклонником. Зрители могут видеть, как Гарнер играет с каждым персонажем и произносит известные фразы из популярного ситкома 90-х годов XX века. С момента публикации видео набрало более 1,75 млн просмотров.

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Напомним, первая серия шоу «Друзья» вышла на канале NBC в сентябре 1994 года. Дженнифер Гарнер знакома зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Багровая мята», «Далласский клуб покупателей», «Сорвиголова», «Пёрл-Харбор» и другим.

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