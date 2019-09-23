Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM Дирижер Юрий Башмет открыл VII музыкальный фестиваль концертом в филармонии Ростова-на-Дону 22 сентября, сообщается на сайте концертного зала.

Фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября в Ростове-на-Дону и городах области, в нем примут участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Ростовский академический симфонический оркестр и лауреат премии «Грэмми» Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Фестиваль открылся на сцене Ростовской филармонии, где прозвучали сочинения Людвига ван Бетховена, заявленный раннее в программе «Титан» Густава Малера был заменен на 3-ю «Героическую» симфонию Бетховена.

По словам Юрия Башмета, главным приоритетом при составлении программы является интерес зрителя, чтобы первый концерт классической музыки не стал для зрителя последним.

Юрий Башмет — российский музыкант, дирижер, педагог, народный артист СССР, обладатель четырех государственных премий РФ. В качестве солиста и дирижера выступает с оркестрами Германии, США, Австрии, Великобритании, Франции.