Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM В государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Стрельне под Санкт-Петербургом выставлены работы Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея. Выставка организована в рамках программы межмузейного обмена. Посетители смогут увидеть картины «Мальчики» и «Мать», созданные в 1911 и 1915 годах.

Как отмечается на сайте организаторов выставки, «Мальчики» — это одно из известнейших ранних произведений мастера. Художник посвятил его памяти Михаила Врубеля и Валентина Серова. В картине «Мать» обстановка бедной деревенской избы служит лишь обрамлением нежного и величественного образа матери. Это полотно приобрело и другое, чаще употребляемое название — «Деревенская мадонна».

В свою очередь «Дворец конгрессов» передал Русскому музею два полотна Ильи Репина — «Портрет Корнея Чуковского» и «Большевики». Эти шедевры из музейного собрания Константиновского дворца будут представлены на масштабной выставке, посвященной 175-летию со дня рождения художника.