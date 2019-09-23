Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM В музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Тине Модотти — одной из интереснейших фотографов XX века, актрисе, модели и революционерке.

В экспозиции представлены ее фотографии деятелей мексиканского революционного движения и серия «Женщины из Теуантепека». В общей сложности на выставке представлены 70 фоторабот Модотти и несколько произведений ее учителя и друга Эдварда Уэстона.

Как говорится на сайте РОСФОТО, важным разделом выставки стали фотографии и документы, рассказывающие о деятельности Модотти в Москве и ее контактах с советскими деятелями культуры и политики, среди которых Александра Коллонтай, Владимир Маяковский, Сергей Эйзенштейн и другие. «Многие страницы ее жизни до сих пор скрывают архивы спецслужб», — отмечают организаторы выставки.

Выставка проводится в рамках IV Международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» при поддержке СПбГУ и Института Латинской Америки РАН. Экспозиция представлена Е совместно с Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге, Российским государственным архивом социально-политической истории и галереей Бильдервельт Рейнхарда Шульца.