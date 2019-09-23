Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы XVI века из собрания Государственного Эрмитажа».

Время в его механическом воплощении могут увидеть посетители уникальной экспозиции. Этот часовой прибор был создан в 1584 году аугсбургскими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом. Сейчас в европейских музеях есть всего лишь пять аналогичных экземпляров устройств разной степени сохранности.

Часовые мастера создали сложное устройство, которое стало одним из наиболее ранних механических реализаций системы мироздания, который воспроизводит модель Вселенной в соответствии с представлениями, сложившимися в Европе к концу ХVI столетия, и включает в себя земной и небесный глобусы.

Экземпляр, хранящийся ы Эрмитаже. предположительно изготовлен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II в качестве дипломатического подарка царю Ивану Грозному. Часы хранились в московском Кремле и позднее были вывезены Петром I в Санкт-Петербург.

Во время работы часовой механизм вращает небесный глобус, движет модели Солнца и Луны, показывает положение небесных тел и созвездий в реальном масштабе времени. Автоматический календарь показывает год, месяц, число и день недели, а также соответствующие каждому дню имя святого и зодиакальное созвездие.

В течении трех лет специалисты лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа работали над восстановлением механизма и реконструкции утраченных внешних элементов. Исследование аналогичных приборов позволило воссоздать недостающие части и максимально приблизить его к своему первоначальному облику.