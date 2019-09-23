Железноводск, Ставропольский край, , 08:26 — REGNUM Лучшие архитекторы и строители Ставрополья соберутся в городе-курорте Железноводске, чтобы отметить Всемирный день архитектуры. Они примут участие в выставке архитектурных достижений, которая начнет работу 4 октября, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации города.

Масштабная экспозиция откроется во Дворце культуры, который недавно пережил реконструкцию, и продлится две недели. На ней архитекторы Ставрополья представят как новые, так и ранее реализованные проекты. Посетить выставку смогут все желающие.

Напомним, Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов (МСЭ) в 1985 году. Тогда же было принято решение отмечать этот профессиональный праздник в первый понедельник июля. Однако спустя 11 лет МСЭ принял резолюцию о переносе празднования на первый понедельник октября, в который также отмечается Всемирный день жилища.

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